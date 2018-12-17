أتلانتا يقتنص فوزًا ثمينًا من لاتسيو في الدوري الإيطالي

ألغى الحكم هدفًا لفرانشيسكو أتشيربي لاعب لاتسيو في مرمى مستضيفه أتلانتا في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو ليقتنص صاحب الأرض فوزًا ثمينًا 1/0 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الإثنين.

وحول أتشيربي تمريرة عرضية برأسه في الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحتفل بعدها بهدف التعادل، لكن الحكم ألغاه بداعي تسلله.

ووضع دوفان زاباتا مهاجم أتلانتا فريقه في المقدمة، في الدقيقة الأولى بتسديدة من مدى قريب، ليحافظ بعدها الفريق على تقدمه حتى النهاية.

وقفز أتلانتا للمركز السادس برصيد 24 نقطة من 16 مباراة، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو الذي ظل في المركز الخامس.