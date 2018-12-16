كيف يعاني ريال مدريد بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس؟

لم يكن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي، مطلع الموسم الجاري، مؤثرًا على النادي الملكي من ناحية المستوى الفني فقط، ولكن التأثير السلبي امتد إلى أمور أخرى.

فقد رصدت صحيفة “آس” الإسبانية في تقرير نشرته اليوم الأحد، التأثير الكبير الذي خلّفه رحيل كريستيانو رونالدو على الجماهير، وبشكل خاص على ملعب سانتياغو برنابيو.

وقالت الصحيفة، إن عدد الجماهير التي حضرت مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو أمس السبت، بلغ 55 ألفًا و229 متفرجًا، وهو ما يعني أن نسبة الحضور الجماهيري بلغت 68% فقط من القدرة الاستيعابية لملعب سانتياغو برنابيو.

وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتكرر فيها تلك النسبة الضئيلة من حيث الحضور الجماهيري، فقد شهدت مباراة ريال مدريد ومليلة في كأس الملك حضور 55 ألفًا و243 متفرجًا، في حين كان الحضور الجماهيري أقل في مباراة سسكا موسكو بدوري أبطال أوروبا، حيث وصل إلى 51 ألفًا و636 متفرجًا.

وأكدت أنه من بين الـ12 مباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو هذا الموسم، فإن 7 مباريات فقط هي التي تخطى فيها الحضور الجماهيري حاجز الـ60 ألف متفرج، ومرة واحد فقط هي التي شهدت حضور أكثر من 70 ألف متفرج، وذلك في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد.

وقالت الصحيفة إن معدل الحضور الجماهيري لمباريات ريال مدريد بعد رحيل رونالدو تراجع بنسبة 5 آلاف متفرج في المباريات المحلية، سواء الليغا أو كأس الملك، و11 ألف متفرج في دوري أبطال أوروبا.