إنتر ميلان يفكر في إعادة جوزيه مورينيو والمدرب البرتغالي يفقد ثقة لاعبي مانشستر يونايتد

أفادت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأحد أن إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي، تفكر في إعادة التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد.

وخرج إنتر ميلان من الدور الأول بدوري أبطال أوروبا، وسيضطر للعب في الدوري الأوروبي، كما أن حظوظه في التتويج بلقب الدوري الإيطالي صعبة في ظل ابتعاده بـ16 نقطة عن يوفنتوس المتصدر.

ووفقًا لصحيفة “صن” فإن إنتر ميلان قد ينفصل عن مدربه لوتشيانو سباليتي نهاية الموسم الحالي، مع خيبة أمل الإدارة من نتائج الفريق تحت قيادة المدرب السابق لروما.

وأضافت الصحيفة أن المدير الرياضي الجديد لإنتر ميلان، وضع مورينيو كهدف رئيسي للفريق، وحال الفشل في استقدام المدرب البرتغالي، سيتم اللجوء لأنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي السابق.

وسبق لمورينيو أن قاد إنتر ميلان موسمين، وكان من أبرز إنجازاته معه التتويج بالثلاثية عام 2010، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد.

وذكرت “صن” أن أحد لاعبي مانشستر يونايتد، أخبر أصدقاءه أن 90% من اللاعبين لا يساندون المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وأن الروح المعنوية للفريق منخفضة، ويخشى أن تكون مباراة ليفربول محطة جديدة لمستوى سيئ من عدة لاعبين.

ودخل مورينيو في خلافات مع الفرنسي بول بوغبا، ومع القائد أنطونيو فالنسيا، وانتقد لاعبيه علنًا عدة مرات في ندوات صحفية.

وبحسب الصحيفة فإن أحد نجوم الفريق أخبر الإدارة أنه سيرحل إن استمر مورينيو في الموسم القادم، وأنه مستعد للبقاء في حال رحيله.

وأكدت صحيفة “صن” أن نائب المدير التنفيذي للفريق، سافر للولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة مصير المدرب البرتغالي.

وكان البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال جوزيه مورينيو قد أكد أنه لا ينوي الرحيل، وأنه مستمر في الفريق حتى نهاية عقده، كما أكد أنه سعيد وعلاقته مع الإدارة جيدة، لإنجاح مشروع إعادة بناء الفريق وعودته للألقاب.