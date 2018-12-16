أول سيارة يمتلكها كريستيانو رونالدو معروضة للبيع.. تعرف على سعرها

عرض مالك السيارة الأولى التي اشتراها كريستيانو رونالدو للبيع مقابل مبلغ أكبر من قيمتها بكثير، مستغلًا اسم الهداف التاريخي لريال مدريد وشهرته.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية، أن المالك الحالي للسيارة (أودي S3 كوبيه)، عرضها للبيع مقابل 20 ألف يورو، رغم أنها صنعت في عام 2000 ويبلغ سعرها حاليًا بين ستة وعشرة آلاف يورو فقط.

واشترى رونالدو البالغ عمره 33 عامًا هذه السيارة المستعملة خلال موسمه الأول في مانشستر يونايتد بعد انتقاله إلى النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز قادمًا من سبورتنغ لشبونة عام 2003.

وكان رونالدو حينها مراهقًا واعدًا، وقرر شراء سيارة متواضعة بدلًا من سيارة باهظة الثمن، حيث كان يفضل حينها عدم إثارة الانتباه، لكنه سرعان ما تحول إلى عشق السيارات الفارهة.

وسجل رونالدو هدف اليوفي الوحيد في مرمى تورينو من ركلة جزاء في لقاء الفريقين بالدوري الإيطالي، يوم السبت، ليرفع رصيده إلى 11 هدفًا في الدوري هذا الموسم، ويتقاسم صدارة هدافي المسابقة مع كريستوف بياتيك مهاجم جنوة.