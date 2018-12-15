التجار يروجون للحشيش عالي الجودة بصورة كريستيانو رونالدو (شاهد)

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن أحد تجار الحشيش في مدينة مرسيليا غلّف نصف كيلو غرام بعبوة عليها كريستيانو رونالدو بقميص يوفنتوس الإيطالي.

وقالت صحيفة “لوماتان” الفرنسية إلى أنه تم ضبط نصف كيلوغرام من الحشيش المعبأ بغلاف عليه صورة رونالدو بقميص اليوفي.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن تجار التجزئة يستخدمون صورة الهداف التاريخي لريال مدريد كإشارة على الجودة العالية للحشيش.

وخسر رونالدو البالغ عمره 33 عامًا سباق الفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لصالح الكرواتي لوكا مودريتش الذي كسر هيمنة رونالدو وليونيل ميسي على الجائزة خلال آخر عشر سنوات.

وساعد مودريتش (33 عامًا) ريال مدريد على إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي في مايو/ آيار الماضي قبل أن يقود كرواتيا إلى نهائي كأس العالم لأول مرة وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة رغم خسارة النهائي 4-2 أمام فرنسا.