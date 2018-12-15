لوكا مودريتش يفتح النار على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي

انتقد لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني والمنتخب الكرواتي، غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليوني ميسي، عن حفل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

ونال مودريتش جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للعام 2018، متفوقًا على رونالدو، وأنطوان غريزمان، في حين غاب ميسي عن الثلاثي المرشح، وكسر بذلك مودريتش احتكار رونالدو وميسي للجائزة الذي استمر 10 أعوام، بواقع 5 جوائز لكل منهما.

وعلَّق مودريتش، على غياب رونالدو وميسي عن الحفل، وقال لمجلة ” sportske” الكرواتية:”لا أستطيع أن أقول لماذا لم يحضر أي شخص وحقيقة ارتباط ذلك بمدى اعترافه بنتيجة التصويت، هذا هو قرارهما، لكن يبدو أن الجوائز تكون لها قيمة عندما تحصل عليها فقط”.

وأضاف مودريتش:”هذا الأمر ليس عادلًا سواء للاعبين الآخرين، أو لأولئك الذين تم اختيارهم على مدى السنوات الـ 10 الماضية، وحتى عشاق كرة القدم، لكنني أكرر أن كل شخص يتصرف بالطريقة التي يؤمن بها”.

ونال مودريتش جائزة الكرة الذهية، بعد أسابيع من فوزه بجائزتي أفضل لاعب في أوروبا، وأفضل لاعب في العالم بحسب الفيفا (The Best).

وواصل مودريتش:”برأيي الأمر بسيط جدًا، كريستيانو رونالدو، وميسي ظاهرتان، وسيطرا على كرة القدم 10 أعوام، لكن نحن هنا نتحدث عن الأداء خلال الموسم الماضي، وإذا أردنا التصويت على نوعية اللاعبين فإن وجودهما يلغي وجود أي خيارات أخرى، ونفس نتائج التصويت كانت واحدة في قوائم المدربين، واللاعبين، وأساطير كرة القدم، والصحفيين، والجماهير، هذا العام، فهل أخطأ كل هؤلاء؟”.

كما تحدث مودريتش، البالغ من العمر 33 عامًا، عن إمكانية تمديد عقده مع ريال مدريد، قائلًا: “ما يمكنني أن أؤكده في الوقت الراهن هو أنني باقٍ في ريال مدريد حتى نهاية عقدي الحالي”.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد حتى العام 2020، علمًا بأن إنتر ميلان سعى بقوة إلى التعاقد مع لاعب الوسط الصيف الماضي.