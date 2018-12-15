ماورو إيكاردي يرفض ريال مدريد ويتجه لتجديد عقده مع إنتر ميلان

أفادت تقارير صحفية إيطالية، السبت، أن النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، يتجه لتجديد عقده مع الفريق، ولن ينتقل إلى ريال مدريد.

وتردد أن إيكاردي، البالغ من العمر 25 عامًا، قد ينتقل إلى ريال مدريد؛ وذلك بعد فشل إنتر ميلان في التأهل لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، وتحول الفريق إلى الدوري الأوروبي.

وأوضحت صحيفة “توتو سبورت”، أن واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال إيكاردي، ألمحت إلى اقترابه من تجديد عقده مع إنتر ميلان، عبر تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت واندا على “تويتر”: “نحن في وقت متأخر، وما زلت هنا لقراءة صفحات التجديد”.

وينتهي عقد إيكاردي مع إنتر ميلان العام 2021، علمًا بأنه انضم للفريق العام 2013، قادمًا من سامبدوريا.

وسجل إيكاردي 12 هدفًا وصنع اثنين في 18 مباراة مع إنتر ميلان، الموسم الحالي، علمًا بأنه يملك 119 هدفًا في 200 مباراة مع النيراتزوري.