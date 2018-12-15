مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة‎

يستعد عشاق كرة القدم ليوم حافل على مستوى كرة القدم العربية والأوروبية.

ويقام العديد من المباريات على مستوى الدوري الإسباني والإيطالي والإنجليزي والسعودي، إلى جانب مباراتين في كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت، الـ15 من ديسمبر، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة بتوقيت مكة المكرمة.

مباريات كأس العالم للأندية:

كاشيما آنتلرز الياباني VS ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي، الساعة 15:00، على قناة beIN SPORTS HD 1.

العين الإماراتي VS الترجي التونسي، الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات، 18:30 بتوقيت القاهرة، 19:30 بتوقيت السعودية، وتبث على قناة beIN SPORTS HD 1.

مباريات الدوري الإنجليزي:

مانشستر سيتي VS إيفرتون، الساعة 14:30، على قناة beIN SPORTS HD 2.

توتنهام VS بيرنلي، الساعة 17:00، على قناة beIN SPORTS HD 2.

مباريات الدوري الإسباني:

أتلتيكو مدريد VS بلد الوليد، الساعة 17:15، على قناة beIN SPORTS HD 3.

ريال مدريد VS رايو فاليكانو، الساعة 19:30، على قناة beIN SPORTS HD 3.

إيبار VS فالنسيا، الساعة 21:45، على قناة beIN SPORTS HD 3.

مباريات الدوري الإيطالي:

إنتر ميلان VS أودينيزي، الساعة 19:00، على قناة beIN SPORTS HD 4.

تورينو VS يوفنتوس، 2130، على قناة beIN SPORTS HD 4.

مباريات الدوري السعودي:

الهلال VS الحزم، الساعة 14:05، على قناة KSA SPORT.

الأهلي VS الشباب، الساعة 17:25، على قناة KSA SPORT 1.

مباريات كأس الاتحاد الأفريقي:

الزمالك VS كوتون تشاد من تشاد، الساعة 20:00، على قناة ONsport.