كريستيانو رونالدو يمثل أمام المحكمة الإسبانية الشهر المقبل

استدعت المحكمة كريستيانو رونالدو للمثول أمام القضاء يوم الاثنين 14 يناير/كانون الثاني 2019 للتصديق على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وزارة المالية الإسبانية بعد اتهامه بالاحتيال والتهرب من دفع 14.7 مليون يورو.

وخلال جلسة الاستماع سيعترف مهاجم يوفنتوس بارتكاب جرائم خلال الفترة التي قضاها في ريال مدريد، وسيقبل حكمًا بالسجن لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ وفقًا للقانون الإسباني بالنسبة للجرائم الأولى.

وقالت صحيفة AS الإسبانية إن المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا دفع الغرامة إلى السلطات الإسبانية (كان الجزء الأكبر منها في 6 أغسطس/ آب الماضي)، لكنه بحاجة للمثول أمام المحكمة كما هو منصوص عليه في القانون الإسباني.

وطالب خوسيه أنطونيو تشوكولان محامي مهاجم يوفنتوس باستبدال الاتهامات الجنائية بغرامة إضافية قدرها 375 ألف يورو لكن تم رفض ذلك.

وفي سياق آخر اعترف فابيو كوينتراو مواطنه رونالدو وزميله السابق في ريال مدريد بتحايله ضد سلطات الضرائب وقد نجح محاميه، وهو ذاته محامي رونالدو، في الحصول على اتفاق يسمح بعدم حضور الدولي البرتغالي السابق للمحكمة، لكن ذلك لم يفلح مع رونالدو.