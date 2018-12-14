ميلان مهدد بالإيقاف عن المشاركة في المسابقات الأوروبية

مهلة لميلانو حتى 2021 للالتزام باللوائح المالية أو يواجه الإيقاف في أوروبا.

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه أعطى ميلان مهلة حتى يونيو 2021؛ ليتماشى مع لوائح اللعب النظيف المالي أو يواجه الإيقاف لموسم واحد عن المسابقات القارية.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، أن ميلانو سيتم إيقافه عن المشاركة “في بطولة الأندية الأوروبية التالية”؛ إذا لم يصل لنقطة التعادل في حساباته المالية بحلول 30 يونيو 2021.

ووفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي، فإن أي نادٍ ينفق أكثر من إيراداته يواجه عقوبات محتملة، ومن بينها، في حالات معينة، الإيقاف عن المشاركة في المسابقات القارية.

وكان الاتحاد الأوروبي أوقف ميلان، بطل أوروبا 7 مرات، عن البطولات القارية، هذا الموسم؛ بسبب فشله في الالتزام باللوائح، لكنه فاز بالاستئناف الذي قدّمه أمام محكمة التحكيم الرياضية.

ونتيجة لذلك، استطاع ميلان المشاركة في الدوري الأوروبي، وهي مسابقة المستوى الثاني في القارة، حيث خرج من دور المجموعات.

كما فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على النادي الإيطالي بتسجيل لاعبين جدد في البطولات الأوروبية، خلال الموسمين القادمين.