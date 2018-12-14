جوسيبي ماروتا الرئيس التنفيذي السابق ليوفنتوس ينضم إلى إنتر ميلان

انضم جوسيبي ماروتا الرئيس التنفيذي السابق ليوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الذي ساهمت تعاقداته الذكية في فوز الفريق القادم من تورينو باللقب 7 مرات متتالية، إلى منافسه التقليدي إنتر ميلان.

وقدّم إنتر ميلان ماروتا رسميًا كرئيس تنفيذي جديد لقطاع الرياضة في النادي من أجل القيام بمهامه الوظيفية التي ميزت سنواته الثماني مع يوفنتوس.

وقال ماروتا: “أبدأ فصلًا وطريقًا جديدًا له خصائص خبرتي السابقة بشغف وعزم كبيرين ورغبة عظيمة لقيادة إنتر ميلان إلى أعلى مكانة ممكنة”.

“أعشق كرة القدم وبمجرد حصولي على هذه الفرصة الرائعة لم أتردد في اقتناصها”.

وتُوج يوفنتوس بألقاب الدوري المحلي منذ 2012 بينما لم يحصد إنتر ميلان أي لقب كبير منذ كأس إيطاليا 2011.

واشترت مجموعة “سونينغ” القابضة الصينية للإلكترونيات حصة أغلبية في إنتر ميلان العام 2016 بعدما تغيرت ملكيته في 2013 عندما قرر ماسيمو موراتي، الذي تملك عائلته شركة تكرير النفط الإيطالية “ساراس”، بيع النادي في 2013.

وفي أكتوبر الماضي عين إنتر ميلان ستيفن تشانغ، نجل تشانغ جيندونغ رئيس مجموعة سونينغ، البالغ من العمر 26 عامًا رئيسًا جديدًا للنادي.