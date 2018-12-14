موعد قرعة دور الـ 32 من الدوري الأوروبي ومستويات الأندية

انتهى دور المجموعات في الدوري الأوروبي بتأهل 24 فريقًا وإقصاء بعض الفرق القوية أبرزها ميلان الإيطالي وأولمبيك مارسيليا الفرنسي وتأهل أسماء كبيرة كحامل الرقم القياسي في الفوز باللقب إشبيلية الإسباني وفريقي آرسنال وتشيلسي.

وسينضم للفرق الـ 24 الفرق التي احتلت المركز الثالث في دوري الأبطال ليصل المجموع إلى 32 فريقًا تأهلوا للدور 32 الذي يجرى في لقاءات الذهاب والإياب 14 و21 فبراير 2019.

وقُسمت الفرق المتأهلة إلى دور الـ 32 إلى مستويين، وتنص قوانين القرعة على عدم مواجهة فريقين من نفس البلد أو من نفس المجموعة.

وضم المستوى الأول الأندية التي احتلت الصفوف الأولى في المجموعات الـ 12، إضافة إلى د الأندية الأربعة التي احتلت المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا، فيما ضم المستوى الثاني الأندية الـ 12 التي حلت ثانيًا في المجموعات وأسوأ 4 أندية احتلت المركز الثالث في دوري الأبطال.

وتستقبل فرق المستوى الثاني مباريات الذهاب على أرضها.

وتجرى قرعة الدور الـ 32 من الدوري الأوروبي يوم 17 ديسمبر الحالي في نيون السويسرية الساعة 13:00 بتوقيت أوروبا.

المستوى الأولى

الأندية التي احتلت المركز الأول في المجموعات: آرسنال وتشيلسي وإشبيلية وريال بيتيس و فياريال وبايرن ليفركوزن وريد بول سالزبورغ و زينت سان بترسبورغ ودينامو زغرب وآنترخت فرانكفورت وجينك ودينامو كييف.

الأندية التي احتلت المركز الثالث من دوري الأبطال: بنفيكا وإنتر ميلانو ونابولي وفالنسيا.

المستوى الثاني

الأندية التي حلت ثانيًا في المجموعات: زيورخ وسيلتك وسلافيا براغ وفنربخشة وسبورتينغ لشبونة وأولمبياكوس ورابيد فيينا ولاتسيو ومالمو وكراسنودار ورين وباتي يوريسوف.

الأندية التي احتلت المركز الثالث في دوري الأبطال: فيكتوريا بلزن وحلوج بروج وغالاتا سراي وشاختار دونيتسك.