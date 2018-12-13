إشبيلية وفياريال يتأهلان لدور الـ 32 ببطولة الدوري الأوروبي

حجز إشبيلية وفياريال الإسبانيان مقعديهما في دور الـ 32 من مسابقة الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، بعد فوز الأول 3/0 على ضيفه كراسنودار الروسي، وفياريال 2/0 على أبولون ليماسول القبرصي.

وسجل وسام بن يدر هدفين في الدقيقتين 5و10، في حين سجل إيفير بانيغا الهدف الثالث من ركلة جزاء، في الدقيقة 49 ليفوز إشبيلية 3/0.

ورفع الفوز رصيد إشبيلية إلى 12 نقطة ليضمن صدارة المجموعة العاشرة، في حين يملك كراسنودار 12 نقطة أيضًا لكن في المركز الثاني.

وعلى ملعب لاسيراميكا، تقدم فياريال بالهدف الأول عبر سامويل شوكويزي في الدقيقة 11، في حين سجل كارل توكو ايكامبي الهدف الثاني في الدقيقة 48، ليرفع الفوز رصيد فياريال إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة السابعة.

في حين تغلب رابيد فيينا 1/0 على غلاسكو رينغرز، ليتأهل إلى الدور المقبل وفي رصيده 10 نقاط أيضًا في المركز الثاني.

وتعادل تشيلسي 2/2 مع مول فيدي المجري، وسجل لتشيلسي ويليان وأوليفير جيرو في الدقيقتين 30 و75، في حين سجل للفريق المجري إيثان أمباديو بالخطأ في مرماه ولويك نيغو في الدقيقتين 32 و65، علمًا أن تشيلسي حصد النقطة رقم 16.

كما تغلب آينتراخت فرانكفورت الألماني 2/1 على لاتسيو الإيطالي، علمًا أنهما تأهلا للدور المقبل.

وتأهلت كذلك أندية كي آر سي جينك من بلجيكا ومالمو السويدي ورين الفرنسي وباتي بوريسوف من روسيا البيضاء ودينامو كييف الأوكراني ورين الفرنسي.