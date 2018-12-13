محكمة ترفض طلب يوفنتوس استعادة لقب الدوري الإيطالي لموسم 2005/2006

رفضت محكمة النقض الإيطالية، اليوم الخميس، الطلب الذي قدّمه يوفنتوس وطالب فيه تجريد إنتر ميلان من لقب الدوري الإيطالي للموسم 2006/2005، وإعادته إلى يوفنتوس؛ بسبب قضية التلاعب بالنتائج المعروفة باسم “كالتشيو بولي”.

وأوضحت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية أن إنتر ميلان سيحتفظ بلقب الدوري الإيطالي عن موسم 2005/2006، بعدما سُحب من يوفنتوس لاتهامه بالتلاعب بالنتائج.

وتقرر آنذاك سحب لقبين في الدوري الإيطالي، موسمي 2005/2006 و2006/2007، إضافة إلى إنزال يوفنتوس إلى دوري الدرجة الثانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس حاول اللجوء إلى هيئة قضائية أخرى، لكنها قالت إن النظر في هذا الأمر خارج اختصاصها.

وتعتبر قضية “كالتشيو بولي” من أشهر القضايا في كرة القدم، وعوقب على إثرها أندية يوفنتوس وريجينا وفيورنتينا ولاتسيو وميلان.

وحقق يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي 34 مرة، حسب الاتحاد المحلي، لكن النادي يرفض تجريده من لقبي 2005 و2006، ويقول إنه يملك 36 لقبًا.