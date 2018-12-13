لماذا يريد كريستيانو رونالدو أن يجتمع مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، يريد عقد جلسة مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني.

ووفقًا لصحيفة “El Confidencial” الإسبانية، فإن رونالدو، البالغ من العمر 33 عامًا، مستعد لمقابلة فلورنتينو بيريز ليشرح له سبب رحيله عن ريال مدريد الصيف الماضي.

وغادر رونالدو ريال مدريد الصيف الماضي إلى يوفنتوس، مقابل نحو 117 مليون يورو، بعد أن أمضى 9 مواسم في الفريق الملكي.

وأوضحت الصحيفة: “رونالدو يريد إتمام رحيله عن ريال مدريد بشكل جيد، وإنهاء هذا الوضع، حيث لم يودع الجماهير بشكل يليق بالطرفين”.

ورونالدو هو الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 450 هدفًا في 438 مباراة، كما قاد ريال مدريد للتتويج بـ4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، منها 3 ألقاب متتالية، إلى جانب لقبين في الدوري الإسباني و3 في كأس العالم للأندية، ولقبين في كأس إسبانيا ولقبين في السوبر الإسباني و3 في السوبر الأوروبي.

كما نال رونالدو 4 كرات ذهبية مع ريال مدريد، وجائزة أفضل لاعب في أوروبا 4 مرات.