هل يكرر ميسي سيناريو كريستيانو رونالدو ويرحل إلى الدوري الإيطالي؟

كشف أحد أشهر وكلاء اللاعبين المعتمدين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني من الانتقال إلى إيطاليا.

وقال أليسيو سونداس، وكيل اللاعبين، إن موقف ميسي وبرشلونة من انتقال الأرجنتيني الدولي إلى الدوري الإيطالي لم يعد قاطعًا كما كان من قبل، قائلًا:” مجرد ذكر رحيل ميسي عن برشلونة إلى الدوري الإنجليزي، وبالتحديد إلى مانشستر سيتي، كان يثير غضب البارسا وميسي على حد سواء، حيث كان الرد هو النفي القاطع”.

وشهد مطلع الموسم الجاري صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي من نادي ريال مدريد الإسباني، في خطوة مدوية، لم تكن متوقعة على الإطلاق.

وأوضح في تصريحات، أبرزها لإذاعة “راديو جول 24” اليوم الخميس، إن موقف برشلونة وميسي شهد تغيرًا محوريًا خلال الفترة القليلة الماضية.

وتابع بقوله: “خلال الفترة الأخيرة، كان لدي نقاشات مع بيب سيجورا المدير العام لبرشلونة، ووالد ميسي ومدير أعماله، والمفاجأة أن الرد لم يعد رفضًا قاطعًا لفكرة الرحيل عن البارسا والانتقال إلى إيطاليا، كما كان في السابق”.

وأكد سونداس أن موقف ميسي ونادي برشلونة لم يعد متشددًا ضد الفكرة كما كان من قبل.

وأشار إلى أنه سيعرض الفكرة على مسؤولي نادي نابولي، لأنه يرى أن ميسي يستطيع إحياء ما فعله مواطنه الأسطوري دييغو مارادونا من قبل مع الفريق الإيطالي، وقال إن نادي إنتر ميلان يستطيع أيضًا أن يكون قادرًا على تحمّل صفقة بقيمة ميسي، نظرًا لظروفه المالية الجيدة.