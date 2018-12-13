فيفا: عمولات وسطاء الأندية وصلت إلى 2.14 مليار دولار منذ 2013

حصل وسطاء يمثلون مصالح أندية كرة القدم على 1,8 مليار يورو (2,14 مليار دولار أمريكي) في انتقالات اللاعبين منذ يناير (كانون الثاني) 2013، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي “فيفا” في بيان، نشره اليوم الخميس.

وقال “فيفا” في بيانه: “منذ 2013، ضلع وسيط على الأقل في 16825 انتقالًا من أصل 86212 (19,5%)، تم دفع 1,8 مليار يورو لوسطاء الأندية”.

وأضاف البيان: “اعتمد 1060 ناديًا من أصل 7457 على وسيط واحد على الأقل، في الفترة الممتدة 6 سنوات، من أصل 44913 لاعبًا ضالعًا في تلك الانتقالات، تم تمثيل 9652 لاعبًا على الأقل بوسيط”.

وأشار فيفا إلى أن الحالة الأكثر شيوعًا هي تواجد وسيط ممثل للاعب (12604 انتقالات منذ 2013)، ثم وسيط ممثل للنادي يستقدم اللاعب (نحو 6 آلاف) والنادي الذي يتخلى عنه (1489)، وفي مجموع الانتقالات، ضلعت الأطراف الثلاثة في 236 انتقالًا.

وأوضح فيفا، أنه منذ مارس (آذار) 2016: “يتعين على كل الاتحادات المنضوية في فيفا، نشر ملخص سنوي عن نشاط الوسطاء على أرضهم”، بيد أن التقرير الذي نشره الخميس، “ليس توطيدًا لهذه الملخصات، لكنه نظرة عامة للمعلومات الواردة على آي تي أم أس”، وهو نظام مطابقة الانتقالات الدولية الإلكتروني.