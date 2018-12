تعرّف إلى الفرق المتأهلة لدور 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا وتصنيف الأندية (صورة)

انتهى دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في جميع المجموعات وضمن 16 فريقًا تأهلهم لدور الـ16.

وسيجري ذهاب مباريات دور الستة عشر أيام 12و13و19و20 فبراير/ شباط المقبل على أن تقام مباريات العودة أيام 5 و6 و12و13 مارس/ آذار المقبل.

وتتوقف المسابقة نحو شهرين بعد نهاية مباريات الجولة السادسة لدور المجموعات التي جرت يوم الثلاثاء وتستكمل يوم الأربعاء بإقامة ثماني مباريات أخرى.

وفيما يلي قائمة الفرق المتأهلة لدور 16

المجموعة الأولى

أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند

المجموعة الثانية

برشلونة وتوتنهام

المجموعة الثالثة

باريس سان جيرمان وليفربول

المجموعة الرابعة

بورتو البرتغالي وشالكة 04 الألماني

المجموعة الخامسة

بايرن ميونخ وأياكس أمستردام

المجموعة السادسة

مانشستر سيتي، وليون الفرنسي.

المجموعة السابعة

ريال مدريد وروما

المجموعة الثامنة

يوفنتوس ومانشستر يونايتد

???? UEFA Champions League last 16!

CONFIRMED ✅

Best team left in the #UCL? ???? pic.twitter.com/7ecHZBlyNL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨