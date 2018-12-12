تعرّف إلى الفرق المتأهلة لدور 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا وتصنيف الأندية (صورة)

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سيجري ذهاب مباريات دور الستة عشر أيام 12و13و19و20 فبراير/ شباط المقبل على أن تقام مباريات العودة أيام 5 و6 و12و13 مارس/ آذار المقبل.