يوفنتوس ومانشستر يونايتد يسقطان في دوري أبطال أوروبا أمام يونغ بويز وفالنسيا (فيديو)

سقط نادي يوفنتوس الإيطالي في فخ الهزيمة أمام يونغ بويز السويسري بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

افتتح جوليوم هوارو التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، قبل أن يعزز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 68.

وقلّص باولو ديبالا فرق الأهداف لليوفي بالهدف الأول في الدقيقة 80.

وكان نادي يوفنتوس قد ضمن تأهله إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الأخيرة، بتصدره المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما رفع يونغ بويز رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأخير.

وفي المجموعة نفسها تعرض فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي للخسارة على يد مضيفه فريق فالنسيا الإسباني بنتيجة 1-2.

تمكن أصحاب الأرض من افتتاح التسجيل في الدقيقة السابعة عشرة، عن طريق لكارليس سولير وأضافوا الهدف الثاني عن ميشي باتشواي، الذي سدد كرة وحاول مدافع مانشستر يونايتد فيل جونز إبعادها ولكنه أدخلها بالخطأ في مرمى فريقه.

وتمكن مانشستر يونايتد من تقليص الفارق في الدقيقة السابعة والثمانين بهدف البديل ماركوس راشفورد.

وظل اليونايتد في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، أما فالنسيا فرفع رصيده إلى 8 نقاط ليبقى ثالثاً ويتأهل للدوري الأوروبي.