مباراة إنتر ميلان وآيندهوفن.. واندا نارا زوجة إيكاردي تبكي بشدة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا (صور)

التقطت عدسات المصورين دخول واندا نارا، زوجة الأرجنتيني ماورو إيكاردي، في نوبة بكاء شديدة بعد خروج إنتر ميلان الإيطالي من دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، بعد التعادل 1-1 مع آيندهوفن الهولندي.

وأقيم اللقاء في ملعب سان سيرو، وظهرت بعض الصور لواندا، وهي تبكي، بعد صافرة حكم مباراة إنتر ميلان وآيندهوفن.

وسجل ماورو إيكاردي، هدف التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 73 من عمر المباراة، بعدما كان فريقه الإيطالي متأخرًا في النتيجة منذ الدقيقة 13، بهدف لوزانو لاعب آيندهوفن.

وكان إنتر ميلان في انتظار هزيمة توتنهام في الكامب نو أمام برشلونة، لكن النادي الإنجليزي استطاع أن يسجل هدف التعادل في الوقت القاتل، ليتأهل السبيرز برفقة البلوغرانا إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.