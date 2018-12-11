محمد صلاح يقود ليفربول إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بالفوز على نابولي (فيديو)

سجل محمد صلاح هدفًا في الشوط الأول كان كافيًا ليحقق ليفربول الفوز المطلوب 1-صفر على نابولي في استاد أنفيلد ليتأهل لدور 16 ويطيح بالفريق الايطالي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وأدرك ليفربول قبل اللقاء أن الفوز 1-صفر أو بفارق هدفين يكفي للتأهل عن المجموعة الثالثة الصعبة ولعب صلاح دور البطولة مجددًا بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 34.

وكاد نابولي ينتزع التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن الحارس اليسون تصدى ببراعة لفرصة خطيرة من أركاديوش ميليك.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها، فاز باريس سان جيرمان على رد ستار بلغراد برباعية مقابل هدف.

وبفوز المتصدر باريس سان جيرمان 4-1 على رد ستار في بلغراد أكد تأهله برفقة ليفربول صاحب المركز الثاني وانتقل نابولي للدوري الأوروبي.