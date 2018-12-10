9 لاعبين مرشحين من ريال مدريد للتشكيلة المثالية في أوروبا

بعد فوزه بلقب دوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي، أصبح ريال مدريد ممثلًا بشكل جيد للغاية في قائمة الاتحاد القاري للعبة لأفضل اللاعبين في العام الحالي حيث ضمت التشكيلة النهائية لأفضل لاعبي القارة في 2018 9 لاعبين من ريال مدريد بالإضافة إلى كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى يوفنتوس.

وفتح الاتحاد الأوروبي (اليويفا) التصويت للجمهور عبر موقعه على الإنترنت حيث يمكنهم التصويت حتى 11 يناير المقبل عندما يتم الإعلان عن اللاعبين المختارين.

وقد اختارت اللجنة المكونة من فريق تحرير موقع الاتحاد بالإضافة إلى العديد من الصحفيين الآخرين 50 مرشحًا (5 حراس مرمى و15 مدافعًا، و15 لاعب وسط ومثلهم مهاجمين).

وضمت القائمة من ريال مدريد كيلور نافاس، وسيرجيو راموس، ومارسيلو، ورفائيل فاران، وكاسيميرو، وتوني كروس، وإيسكو، ولوكا مودريتش، وغاريث بيل، ورونالدو، الذي أصبح في يوفنتوس.

ومن برشلونة تم ترشيح مارك أندريه تير شتيغن، وجوردي ألبا، وجيرارد بيكيه، وصامويل أومتيتي، وإيفان راكيتيتش، وليونيل ميسي، ولويس سواريز.

ويضم أتلتيكو مدريد الحارس يان أوبلاك، وخوسيه ماريا خيمينيز، ودييغو غودين، ولوكاس هيرنانديز، وساوؤل نيغيز، وأنطوان غريزمان.

وفيما يلي القائمة الكاملة:

–حراس المرمى: أليسون بيكر (روما/ ليفربول) هوغو لوريس (توتنهام)، كيلور نافاس (ريال مدريد)، يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)، ومارك أندريه تير شتيغن (برشلونة).

المدافعون: جوردي ألبا وجيرارد بيكيه وصمويل أومتيتي (برشلونة)، وجورجيو كيليني (يوفنتوس)، وخوسيه ماريا خيمينيز ودييغو غودين ولوكاس هيرنانديز (أتلتيكو مدريد)، وجوشوا كيمتش (بايرن ميونخ)، وكاليدو كوليبالي (نابولي)، وكوستاس مانولاس (روما)، ومارسيلو وسيرجيو راموس ورفاييل فاران (ريال مدريد)، وجون ستونز (مانشستر سيتي)، وفيرجيل فان ديك (ليفربول).

لاعبو الوسط: كاسيميرو وإيسكو وتوني كروس ولوكا مودريتش (ريال مدريد)، وكيفين دي بروين وديفيد سيلفا (مانشستر سيتي)، وإيدن هازارد ونغولو كانتي (تشيلسي)، وجيمس ميلنر (ليفربول)، ساؤول (اتلتيكو مدريد)، ودميتري باييه وفلوريان ثاوفين (مرسيليا)، وميراليم بيانيتش (يوفنتوس)، وبول بوغبا (مانشستر يونايتد)، وإيفان راكيتيتش (برشلونة).

المهاجمون: غاريث بيل (ريال مدريد)، وإدينسون كافاني وكيليان مبابي ونيمار (باريس سان جيرمان)، وباولو ديبالا (يوفنتوس)، وإيدن دجيكو (روما)، وروبرتو فيرمينو وساديو ماني ومحمد صلاح (ليفربول)، وأنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)، هاري كين (توتنهام)، وروبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، وليونيل ميسي ولويس سواريز (برشلونة)، وكريستيانو رونالدو (ريال مدريد/ يوفنتوس).