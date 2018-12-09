مسعود أوزيل في محادثات مع إنتر ميلان

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، أن نادي آرسنال حدد مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني، لبيع نجمه الألماني مسعود أوزيل.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن آرسنال قد يوافق على بيع أوزيل بمبلغ منخفض للتخلص من أجره المرتفع، إذ يحصل اللاعب الألماني على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وأوضحت الصحيفة أن إنتر ميلان مهتم بالتعاقد مع أوزيل، وأن وكلاء اللاعب بما فيهم شقيقه موتلو، سيبدؤون محادثات مع إنتر ميلان الأسبوع الحالي؛ لبحث إمكانية ضم أوزيل في الميركاتو الشتوي.

وشارك أوزيل، البالغ من العمر 30 عامًا، مع آرسنال في 12 مباراة، سجل فيها 4 أهداف وصنع هدفًا، لكن المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال استبعده من المباريات الخمس الأخيرة بداعي الإصابة.

وانضم أوزيل إلى آرسنال العام 2013 قادمًا من ريال مدريد مقابل 42 مليون جنيه إسترليني، وشارك مع الغانرز في 208 مباريات، سجل فيها 41 هدفًا وصنع 72.

وينتهي عقد أوزيل مع آرسنال العام 2021.