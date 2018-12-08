غاتوزو: نركز على العودة لدوري أبطال أوروبا ولا يعنينا إنتر ميلان

أكد جينارو غاتوزو، مدرب ميلان، أن إنهاء دوري الدرجة الأولى الإيطالي في ترتيب أفضل من منافسه المحلي إنتر ميلان ليس هدفًا لفريقه الساعي إلى العودة إلى دوري أبطال أوروبا.

وخسر إنتر ميلان 1-صفر على ملعب يوفنتوس، أمس الجمعة، ليمنح ميلان صاحب المركز الرابع الفرصة لتقليص الفارق مع جاره اللدود إلى نقطة واحدة في حال فوزه على ضيفه تورينو، غدًا الأحد.

وقال غاتوزو خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت:”لا أفكر بذلك (التفوق على إنتر ميلان)، بل أفكر بمباراة يوم غدٍ، وإنتر ميلان فريق قوي، وأظهر ذلك في دوري الأبطال بالفعل، و”التفوق عليه يمثل حافزًا إضافيًا، لكن إنهاء الدوري في ترتيب أفضل من إنتر ميلان ليس هدفنا، وأفكر فقط بتطوير اللاعبين، واحتلال أحد المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال في نهاية الموسم”.

وسيتأهل إنتر ميلان، الذي سيستضيف أيندهوفن الهولندي، يوم الثلاثاء المقبل، في ختام دور المجموعات، إلى دور الستة عشر لدوري الأبطال في حال حصوله على نقاط أكثر من توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية والتي ضمن برشلونة صدارتها.

ولم يخسر تورينو خارج أرضه هذا الموسم، وسيصل إلى سان سيرو غدًا، وهو في المركز السادس متأخرًا بفارق أربع نقاط عن ميلان.

وأضاف غاتوزو:”ليست مصادفة تحقيق تورينو نتائج جيدة خارج أرضه، ولاعبوه يملكون كفاءة فنية وبدنية، ويلعبون بتنظيم شديد بقيادة المدرب والتر ماتساري، وستكون مباراة صعبة للغاية علينا”.