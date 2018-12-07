هدف مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان.. مادزوكيتش يتقدم للسيدة العجوز (فيديو)

تقدم الكرواتي ماريو مادزوكيتش لاعب فريق يوفنتوس بهدف في شباك نادي إنتر ميلان خلال المباراة التي أُقيمت بين الفريقين في قمة مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي، على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو.

وفي الدقيقة 63 ارتقى ماريو لعرضية زميله، وسدَّد رأسية قوية في شباك الإنتر.

ويتصدّر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، من 14 فوزًا وتعادلًا، ولم يخسر أي مباراة إلى الآن في المسابقة.

في المقابل يملك إنتر ميلان 29 نقطة في المركز الثالث، وحقق الفوز 9 مرات، مقابل تعادلين و3 خسائر.

وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين، حقق يوفنتوس الفوز 6 مرات، مقابل فوز وحيد لإنتر ميلان، في حين انتهت 3 مباريات بالتعادل.

وسبق أن لعب الفريقان 170 مباراة في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى، وفاز يوفنتوس 81 مرة، مقابل 46 فوزًا لإنتر ميلان، بينما انتهت 43 مباراة بالتعادل.