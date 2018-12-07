كارلو أنشيلوتي يختار أفضل 5 مدافعين في العالم.. تعرف عليهم

اختار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي نابولي، أفضل 5 مدافعين في العالم حاليًا.

واختار أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة “كوريري ديللو سبورت”، مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي، والإسباني سيرجيو راموس والفرنسي رافائيل فاران من ريال مدريد، والإيطاليين جورجيو كيلليني وليوناردو بونوتشي من يوفنتوس.

ولعب كوليبالي تحت قيادة أنشيلوتي 19 مباراة الموسم الحالي.

في حين لعب راموس تحت قيادة أنشيلوتي 93 مباراة، سجل فيها 14 هدفًا.

أما فاران فلعب 69 مباراة تحت قيادة أنشيلوتي وسجل هدفين.

ويملك أنشيلوتي، البالغ من العمر 56 عامًا، مسيرة حافلة، إذ درب أندية ريال مدريد وميلان ويوفنتوس وتشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

وعن مباراة نابولي وليفربول في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قال أنشيلوتي: “ليفربول هو العقبة الأخيرة بالنسبة لنا في دوري الأبطال، وستكون مباراة صعبة للغاية، لكننا نمتلك أفضلية عليهم”.

ويحتل نابولي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان و3 نقاط عن ليفربول، ويحتاج النادي الإيطالي إلى التعادل فقط أمام الريدز للعبور إلى دور الـ16.