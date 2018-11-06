ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا (صور)

أشعل فريقا نابولي الإيطالي وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما، في مباراة الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بالبطولة القارية.

والثلاثاء أيضًا، تغلب سرفينا زفيزدا الصربي على ضيفه ليفربول الإنجليزي بهدفين دون رد، ضمن الجولة نفسها لذات المجموعة.

بذلك، يتصدر ليفربول المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن نابولي، وباريس سان جيرمان الثالث برصيد 5 نقاط بفارق نقطة عن زفيزدا (الرابع).

وحقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، الفوز على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد، في مباراة الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واليوم أيضًا وبالجولة ذاتها للمجموعة، اكتسح كلوب بروج البلجيكي مضيفه موناكو الفرنسي بأربعة أهداف نظيفة.

بذلك، يتصدر بوروسيا دورتموند المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد، وكلوب بروج الثالث برصيد 4 نقاط، وموناكو الرابع بنقطة وحيدة وودع رسميًا البطولة ولن يتمكن من التأهل للدور التالي حتى إن فاز بمباراتيه المقبلتين.

كما اقتنص فريق انتر ميلان الإيطالي، التعادل من ضيفه برشلونة الإسباني بهدف لكل منهما، في مباراة الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقدم برشلونة بهدف عن طريق البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا في الدقيقة 83 من زمن المباراة.

وفي الجولة نفسها للمجموعة ذاتها، قلب توتنهام هوتسبير الإنجليزي تأخره بهدف أمام ضيفه آيندهوفن الهولندي لفوز بهدفين.

بذلك، يتصدر برشلونة المجموعة برصيد 10 نقاط، وانتر ميلان الثاني برصيد 7 نقاط، وتوتنهام هوتسبير الثالث برصيد 4 نقاط، وآيندهوفن الرابع بنقطة واحدة.

وأخيرًا تلقى فريق غالاتا سراي التركي، الهزيمة من مضيفه شالكه الألماني بهدفين دون رد، في مباراة الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي الجولة نفسها للمجموعة ذاتها، اكتسح بورتو البرتغالي ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بأربعة أهداف لهدف.

بذلك، يتصدر بورتو المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن شالكه، وغلاطة سراي الثالث برصيد 4 نقاط، ولوكوموتيف الرابع والأخير دون رصيد من النقاط.