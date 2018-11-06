إمبولي يستعين بالمدرب لاتشيني للنجاة من الهبوط في الدوري الإيطالي

أعلن إمبولي المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، تعيين المدرب جيوسيبي لاتشيني، اليوم الثلاثاء، وبعد يوم واحد من إقالة أوريليو أندرياتسولي.

وقاد لاتشيني أربعة فرق مختلفة في دوري الدرجة الثانية، للصعود إلى دوري الأضواء، لكن مهمته مع إمبولي ستكون الهروب من الهبوط.

وخسر إمبولي سبع مرات في 11 مباراة بالدوري الإيطالي، هذا الموسم، ويحتل المركز 18 برصيد ست نقاط، في المسابقة المقامة بين 20 فريقًا.

ويحظى لاتشيني بشعبية؛ بعدما صعد مع كييفو في 2008 وبريشيا في 2010 وسامبدوريا في 2012 وباليرمو في 2014. وتولى أيضًا قيادة عدة فرق، منها: سيينا وأودينيزي وساسولو.

وأصبح إمبولي ثالث فريق في الدوري الإيطالي يستغني عن خدمات مدربه هذا الموسم، بعد كييفو وجنوة.