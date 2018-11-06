رابطة الدوريات الأوروبية: دوري السوبر سيترك تداعيات “خطيرة”

قالت رابطة مسابقات الدوري الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إنه في حال إطلاق دوري سوبر فإنه سيترك “تداعيات خطيرة ومستمرة” على منافسات كرة القدم للمحترفين في القارة.

وذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية وكونسورتيوم التعاون الاستقصائي الأوروبي، وهي شبكة من وسائل إعلام دولية، يوم الجمعة الماضي أن الحديث عاد عن خطط لإقامة دوري سوبر أوروبي يضم أندية عملاقة مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وقالت المجلة الألمانية، نقلًا عن وثائق مسربة، إن شركة كي كابيتال بارتنرز الإسبانية قدّمت خطة حديثة إلى ريال مدريد تنبأت بأن ينشئ 11 ناديًا أوروبيًّا كبيرًا مسابقة دوري سوبر في 2021.

ولم يرد ريال مدريد وكي كابيتال بارتنرز على طلب للتعليق على التقرير، بينما قال اتحاد الأندية الأوروبية، الذي يمثل ما يزيد على 200 نادٍ، إنه ليس على علم تمامًا بأي محادثات بين الأندية لإقامة دوري منفصل.

وأبدت رابطة الدوريات الأوروبية التي تمثل 25 مسابقة دوري محلية من بينها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري الدرجة الأولى الألماني “معارضتها الشديدة” لمثل هذه الخطة اليوم الثلاثاء.

وقالت الرابطة إنها “طالما عبرت عن معارضتها الشديدة لاستحداث دوري سوبر”.

وأضافت “مسابقات الدوري تدعم الأنموذج الرياضي الأوروبي المبني على النظام الهرمي، إذ يتم الاعتماد على الصعود والهبوط وجدارة الأندية الرياضية كأساس لأي مسابقة”.

وأكد البيان أن كرة القدم المحلية تأتي “في قلب اللعبة في جميع أنحاء أوروبا” سواء كان ذلك للاعبين أو الأندية أو المشجعين.

وأضاف “ستترك مقترحات إقامة دوري سوبر مغلق تداعيات خطيرة ومستمرة على المدى البعيد على كرة القدم للمحترفين في أوروبا”.