موعد مباراة إنتر وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

نشر إنتر ميلانو الإيطالي على صفحته على ” تويتر ” مرشدًا لغويًّا لأنصار برشلونة الذين يتواجدون في مدينة ميلانو لمؤازرة فريقه في اللقاء القوي الذي يجمع الفريقين برسم الجولة الرابعة من دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وحاول الفريق ترجمة بعض الجمل التي تحتاجها جماهير برشلونة الكاتالونية والإسبانية في ميلانو من بينها طلب الشرب وبعض الجمل الضرورية، لكنه في آخر جملة وضعها كانت الترجمة تقود الجماهير الإسبانية من ميسي لمواطنه إيكاردي.

وكتب إنتر ميلان في الجملة الأخيرة بالإسبانية :” ميسي الأفضل في العالم ” وجاء في ترجمتها بالإيطالية ” إيكاردي الأكثر قوة في العالم .”

وعاد إيكاردي للمنتخب الأرجنتيني في اللقاءات الأخيرة بعد غيابه عن نهائيات كأس العالم روسيا 2018، بينما فضل العميد ليونيل ميسي مقاطعة لقاءات منتخب بلاده بعد كأس العالم.

ويقدم إيكاردي مستوى مميزًا برفقة إنتر ميلانو ويحمل شارة عميد الفريق، بينما يحمل ميسي شارة القيادة في برشلونة وقد يبدأ اللقاء أساسيًّا بعد عودته من الإصابة.

موعد مباراة إنتر وبرشلونة

ويحل برشلونة ضيفًا على إنتر اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، وتنقل المباراة على قنوات بي إن سبورتس.