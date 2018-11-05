تحديد الـ16 من يناير موعدًا جديدًا لمباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان في السعودية

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن تأجيل موعد مباراة كأس السوبر بين ميلان ويوفنتوس المقرر إقامتها في السعودية، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، إلى يوم الـ16 من يناير (كانون الثاني) 2018، بدلًا من الـ 12.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “كوريرا ديلو سبورت”، فإن النهائي سيشهد حضور الفريقين بكامل نجومهما، تحت قيادة ماسيميليانو أليغري (يوفنتوس) وجينارو غاتوزو (ميلان).

وكان من المقرر أن تُلعب المباراة في الـ12 من يناير، ولكن تم تأجيلها إلى تاريخ الـ 16 من يناير حتى لا تتعارض مع مباراة المنتخب السعودي أمام لبنان في كأس أمم آسيا 2019، التي تستضيفها الإمارات.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية في سبتمبر (أيلول) الماضي أن ملعب الجوهرة بجدة سيستضيف مواجهة السوبر الإيطالي، وفقًا للاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس إداراتها تركي آل الشيخ مع المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين الإيطالي، ماركو برونيلي.

ويخوض يوفنتوس المباراة بصفته بطل الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، فيما يشارك ميلان كوصيف للكأس.