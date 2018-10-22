كريستيانو رونالدو: اتهامات الاغتصاب لن تنال منّي

يصرّ كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس أنه “سعيد ويثق في عدم اتهامه” باغتصاب سيدة في غرفته في لاس فيغاس قبل 9 سنوات، عند انتقاله من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد.

وأعادت الشرطة الأمريكية فتح التحقيق في القضية بعد اتهام كاثرين مايورغا البالغة من العمر 34 عامًا رونالدو بالاعتداء عليها.

وقال رونالدو في مؤتمر صحفي الليلة قبل مواجهة فريقه السابق مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء: “أصدرنا بيانًا قبل أسبوعين وأنا سعيد للغاية، والمحامون يثقون في براءتي وأنا كذلك، والشيء المهم أني أستمتع بكرة القدم وبحياتي وبالطبع الحقيقة ستنجلي قريبًا”.

وأضاف الهداف التاريخي لريال مدريد “أعرف أني نموذج للشباب داخل وخارج الملعب. أنا أبتسم دائمًا وألعب في نادٍ رائع، ولدي عائلة و4 أطفال وبصحة جيدة، وأي شيء آخر لا يزعجني، وأنا سعيد جدًا ولدي من يهتم بحياتي”.

وأبلغت مايورغا الشرطة بعد وقت قصير من الاعتداء، لكنها وافقت على تسوية مالية مقابل 387 ألف دولار نظير صمتها وعدم فتح القضية، لكنها قررت إلغاء هذه التسوية وفتح القضية من جديد بالحديث مؤخرًا إلى شرطة مدينة لاس فيغاس وكشف تفاصيل جديدة.

وقال بيان صادر عن إدارة شرطة لاس فيغاس: “لقد تمت إعادة فتح القضية والتحريات لدينا، تتابع المعلومات التي تقدمها الضحية، لكنها لم توضح اسم الجاني أو مكان الحادث، لكن تم إجراء فحص طبي”.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال محامي رونالدو، بيتر كريستيانسن إن الوثائق التي قدمتها مايروغا “مزيفة تمامًا” وقد تم اختلاقها.

وقال كريستيانسن: “الوثائق التي يزعم أنها تحتوي على بيانات وتصريحات من كريستيانو رونالدو، وانتشرت في مسائل إعلام كلها مختلقة. السيد رونالدو أكد أن ما تم مع مايورغا في لاس فيغاس كان بالتراضي بينهما ولم يكن اغتصابًا”.

كما رد رونالدو على تصريحات إيسكو، زميله السابق في ريال مدريد، وقال: “إيسكو لا يريد البكاء؟ هذا جيد جدًا.. يمكنك ألا تبكي”.

وكان إيسكو قد صرح أنه لا يمكن البكاء على رونالدو، لأنه لم يرد البقاء في ريال مدريد، وقرر الرحيل إلى يوفنتوس.

وبسؤاله عن الأزمات الحالية لريال مدريد، قا رونالدو: “لا يتوجب علي الحديث عن الأندية الأخرى، ولكن تاريخي مع ريال مدريد معروف للجميع، وهذا ليس الوقت المناسب للحديث، لدينا مواجهة مهمة غدًا، ولا يمكنني الحديث عن أزمات الآخرين.