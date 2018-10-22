ماورو إيكاردي يرفض إغلاق الباب في وجه ريال مدريد

علّق المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، نجم إنتر ميلان الإيطالي، على التقارير التي تتحدث عن رغبة ريال مدريد الإسباني في التعاقد معه.

ونقلت إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية عن إيكاردي قوله: “ريال مدريد؟ هناك الكثير من الشائعات، لكن حين تأتي العروض سنقيّمها، ولكنني سعيد جدًا هنا في إنتر ميلان”.

وتتحدث تقارير إسبانية عن سعي ريال مدريد لضم مهاجم قوي لتعزيز صفوف الفريق، بعد العقم التهديفي الذي يعاني منه الفريق، وخاصة بعد بيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس مقابل نحو 117 مليون يورو.

وسجل إيكاردي، البالغ من العمر 25 عامًا، هدفًا في اللحظات الأخيرة من مباراة إنتر ميلان وميلان، أمس الأحد.

وعن الفوز قال إيكاردي: “الفوز في الديربي؟ لقد كان انتصارًا مهمًا، لأننا قدّمنا أداءً رائعًا في سبتمبر، وأردنا أن نواصل العمل بعد التوقف الدولي، والوصول لمواجهة برشلونة بهذه العقلية مهم للغاية”.

وواصل: “لقب الدوري الإيطالي؟ علينا أن نستمر في تحقيق الانتصارات، ويوفنتوس أظهر في السنوات الأخيرة أنه قادر على الاستمرار في الصدارة، لذلك يجب أن يكون مثالًا لنا”.

وسجل إيكاردي 6 أهداف وصنع اثنين في 9 مباريات مع إنتر، في بطولتي الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.