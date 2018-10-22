الإصابة قد تبعد رادغا ناينغولان عن إنتر ميلان لفترة طويلة

قال نادي إنتر ميلان الإيطالي إن لاعب الوسط رادغا ناينغولان قد يغيب لعدة أسابيع، تبدأ من مواجهة مستضيفه برشلونة في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء، بعد إصابته بالتواء في الكاحل خلال مباراة قمة أمام ميلانو، أمس الأحد.

وانضم ناينغولان، البالغ من العمر 30 عامًا، إلى إنتر ميلان قبل انطلاق الموسم قادمًا من روما، مقابل 38 مليون يورو (44 مليون دولار).

وأُصيب اللاعب في الشوط الأول خلال التحام مع لوكاس بيليا لاعب وسط ميلان.

وقال إنتر ميلان في بيان: “الفحوص أكدت إصابته بالتواء في الكاحل الأيسر. ستتم إعادة تقييم حالة لاعب الوسط في الأسابيع المقبلة”.