الأندية الأوروبية تسعى لزيادة تمثيل المرأة في كرة القدم

قالت رابطة الأندية الأوروبية، اليوم الإثنين، إن أندية كبرى أقرّت خططًا لزيادة مشاركة المرأة في صنع القرارات الخاصة باللعبة على مستوى القارة.

وقالت الرابطة، التي تمثل أكثر من 200 نادٍ أوروبي منهم ريال مدريد ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، إن تمثيل المرأة متواضع إلى حد كبير، وأيّد المجلس التنفيذي للرابطة وضع استراتيجية لمعالجة هذه المسألة.

وستطرح هذه الخطط للتصويت عليها في الاجتماع المقبل للجمعية العمومية في مارس 2019.

وقال إيفان جازيديس عضو الرابطة والرئيس التنفيذي السابق في آرسنال: “نحن كأندية نرى أن الدفع بوجوه جديدة وحيوية ومتنوعة هو مفتاح تشكيل مستقبل كرة القدم”.

“ومع أخذ هذا في الاعتبار ستبدأ الرابطة في التركيز على اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة تمثيل المرأة في الرابطة وفي كرة القدم بشكل عام”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) استراتيجية لكرة القدم النسائية للعمل على توسيع تمثيل المرأة داخل الإطار التنظيمي، بحيث يكون ثلث أعضاء مجلس الفيفا على الأقل من النساء بحلول 2022.

ومع ذلك قال متحدث باسم الرابطة في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه لا توجد خطط لإلزام الأندية الأوروبية بحصة محددة تشغلها المرأة داخل مجالس الإدارة، كما رفض إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن الاستراتيجية مضيفًا أنها في مرحلة مبكرة من التطوير.