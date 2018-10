بعد إحرازه هدف الفوز لإنتر ميلان في ديربي الغضب.. إيكاردي يحتفل بتقبيل زوجته (فيديو وصور)

احتفل الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان بالفوز على غريم ناديه اللدود آي سي ميلان، بطريقة غريبة.

واتجه إيكاردي الذي أحرز هدف الفوز لفريقه، نحو زوجته وشرع في تقبيلها، بعد الهدف الذي أحرزه في اللحظات الأخيرة.

Icardi goes over to Wanda after the match ???? pic.twitter.com/GHm33Pf4F6

