بعد إحرازه هدف الفوز لإنتر ميلان في ديربي الغضب.. إيكاردي يحتفل بتقبيل زوجته (فيديو وصور)

احتفل الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان بالفوز على غريم ناديه اللدود آي سي ميلان، بطريقة غريبة.

واتجه إيكاردي الذي أحرز هدف الفوز لفريقه، نحو زوجته وشرع في تقبيلها، بعد الهدف الذي أحرزه في اللحظات الأخيرة.

Icardi goes over to Wanda after the match ???? pic.twitter.com/GHm33Pf4F6 — ItalianFootballTV (@IFTVofficial) ٢١ أكتوبر ٢٠١٨

وقاد إيكاردي، فريقه إنتر ميلان لفوز قاتل على غريمه التقليدي ميلان بهدف دون رد، في ديربي الغضب، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإيطالي لكرة القدم.

ونجح إيكاردي في استغلال خروج خاطئ لحارس ميلان دوناروما ليسجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 92 من زمن المباراة، ليقتنص لفريقه فوزًا مهمًا.

وعقب المباراة أبدى إيكاردي، سعادته الكبيرة بتسجيله هدف الفوز القاتل لفريقه على ميلان في ديربي الدوري الإيطالي، وتوعد فريق برشلونة قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا.

وقال إيكاردي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة “إنتر فريق مجنون كما تقول الأغنية، كان علينا قتل المباراة في وقت مبكر، ولكن أن يأتي الانتصار في الثواني الأخيرة فهو أمر رائع”.

وأضاف المهاجم الأرجنتيني “نقوم بعمل جيد في التدريبات، ونعيش حالة شديدة من التركيز، الفوز كان نتاج هذا العمل الجيد الذي قمنا به في الفترة الأخيرة”.