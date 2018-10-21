هدف مباراة ديربي الغضب.. إيكاردي يتقدم لإنتر ميلان في الوقت الضائع (فيديو)

نجح ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي في إحراز هدف التقدم لصالح فريقه في الدقيقة 91، خلال مباراة فريقه أمام آي سي ميلان في “ديربي الغضب” بالدوري الإيطالي.

وأحرز إيكاردي الهدف من رأسية قوية.

#ديربي_الغضب قوووووووووووووول انتر ميلان يسجل الهدف الاول في ميلان في الدقيقة 92 عن طريق ايكاردي HDpic.twitter.com/PoET5Se2SW — Y_a_s_s_e_r_FalcoN (@YasserFalcon) ٢١ أكتوبر ٢٠١٨

ويملك إنتر ميلان 16 نقطة من 8 مباريات، مقابل 12 نقطة من 7 مباريات لميلان في المركز الحادي عشر.

وفي 168 مباراة بين ميلان وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، فاز إنتر ميلان 62 مباراة، مسجلًا 232 هدفًا، مقابل 51 فوزًا لميلان، وسجل لاعبوه 217 هدفًا.

ويُطلق “ديربي الغضب”، على المباريات الملتهبة والمشتعلة في العالم، وتحديدًا في إيطاليا، بين إنتر ميلان ونظيره وجاره اي سي ميلان، في موقعة مثيرة ينتظرها الملايين من عشاق الكرة في العالم، والتي يحتضنها ملعب جيوزيبي مياتزا “سان سيرو”، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.