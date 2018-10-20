ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعادل يوفنتوس وجنوى وفوز نابولي على أودينيزي (صورة)

وضع جنوى حدا لبداية يوفنتوس المثالية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعدما فرض عليه التعادل 1-1، اليوم السبت، واستفاد نابولي من ذلك بفوز 3-صفر على مستضيفه أودينيزي.

ودخل نابولي بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي المباراة ضد أودينيزي وهو يعلم بتعثر منافسه ليحصل على فرصة نادرة لتقليص الفارق.

وتلقى نابولي ضربة مبكرة بعد خروج مهاجمه سيموني فيردي بسبب الإصابة لكن بديله فابيان رويز سدد في الشباك في الدقيقة 14.

ويملك نابولي 21 نقطة في المركز الثاني متأخرا بأربع نقاط عن يوفنتوس وزاد الفارق إلى سبع نقاط أمام روما صاحب المركز السادس بعدما خسر فريق العاصمة 2-صفر أمام ضيفه سبال بفضل هدفي أندريا بيتانيا من ركلة جزاء وكيفن بونيفاتسي.

ويأتي إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 16 قبل أن يواجه غريمه ميلان، غدا الأحد.