أهداف مباراة يوفنتوس وجنوى.. كريستيانو رونالدو يضع “اليوفي” في المقدمة.. وبيسا يتعادل (فيديو)

أهداف مباراة يوفنتوس وجنوى.. كريستيانو رونالدو يضع “اليوفي” في المقدمة.. وبيسا يتعادل (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

سجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول لفريق يوفنتوس في شبام جنوى، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب “آليانز ستاديوم” في الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

وفي الدقيقة 67 تعادل دانييل بيسا لجنوى.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات، بينما جاء جنوى في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

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