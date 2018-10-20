أهداف مباراة يوفنتوس وجنوى.. كريستيانو رونالدو يضع “اليوفي” في المقدمة.. وبيسا يتعادل (فيديو)

سجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول لفريق يوفنتوس في شبام جنوى، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب “آليانز ستاديوم” في الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

يوفنتوس 1 – 0 جنوى – هدف رونالدو HD .

pic.twitter.com/QqtAINYbUO — فيلسوف البريميرليغ (@Plelive) October 20, 2018

وفي الدقيقة 67 تعادل دانييل بيسا لجنوى.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات، بينما جاء جنوى في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.