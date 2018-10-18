هيغواين: يوفنتوس أجبرني على الرحيل بعد التعاقد مع رونالدو

قال جونزالو هيغواين مهاجم ميلان إنه حظي بمعاملة رائعة جدًا من يوفنتوس حتى جاءت لحظة إجباره على الرحيل بعد التعاقد مع الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وانتقل هيغواين إلى ميلان لمدة موسمين على سبيل الإعارة في أغسطس/ آب قادما من يوفنتوس، بعدما أحرز هناك لقب الدوري مرتين، وكأس إيطاليا مرتين، وسجل 55 هدفًا في 105 مباريات في كل المسابقات.

وجاء رحيل المهاجم الأرجنتيني، الذي أكد أن القرار لم يكن قراره، بعد فترة قصيرة من تعاقد بطل إيطاليا مع كريستيانو رونالدو قادمًا من ريال مدريد.

وأبلغ هيغواين صحيفة غازيتا ديلو سبورت في مقابلة نشرت اليوم الخميس أنه شعر بوجود شيء خاطئ عندما جلس على مقاعد البدلاء أمام ميلان في نهائي كأس إيطاليا في مايو/ أيار الماضي.

وقال هيغواين”في هذا اليوم شعرت أنه ربما يكون انكسر شيء ما ثم تعاقدوا مع رونالدو.

“قرار الرحيل لم يكن قراري. أعطيت كل شيء ليوفنتوس وفزت بالعديد من الألقاب، وبعد ذلك جاء كريستيانو”.

وأضاف “أراد النادي أن يحقق طفرة في المستوى، وأبلغني أنه لا يمكنني البقاء، وأنه سيحاول البحث عن حل. أفضل حل كان ميلانو”.

ورغم ذلك أكد هيغواين أنه لا يحمل أي مشاعر سيئة.

وقال هيغواين “شعوري يتعلق بالحب؛ لأنهم عاملوني بشكل رائع جدًا. الأصدقاء والمشجعون عاملوني بشكل مفعم بالعواطف، لكني لم أطلب الرحيل، وكما يقول الجميع لقد أبعدوني”.

وسجل هيغواين أربعة أهداف في أول تسع مباريات مع ميلانو، وسيخوض قمة المدينة لأول مرة أمام إنترناسيونالي يوم الأحد.