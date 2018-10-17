إصابة ديبالا في جدة تعطي دفعة معنوية لمانشستر يونايتد

منحت إصابة الأرجنتيني باولو ديبالا في نهائي “سوبر كلاسيكو” أمام البرازيل في جدة يوم الثلاثاء دفعة معنوية كبيرة لمانشتسر يونايتد قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل في أولد ترافورد.

وتعرض مهاجم يوفنتوس لإصابة في ركبته مع منتخب بلاده أثناء الخسارة بهدف نظيف أمام البرازيل في المملكة العربية السعودية وتم استبداله في الدقيقة 58 من قبل لوتارو مارتينيز.

ومن المرجح أن يغيب عن مواجهة جنوة يوم السبت المقبل قبل أن يلتقي حامل لقب الدوري الإيطالي مع يونايتد في دوري الأبطال.

وأحرز ديبالالا ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة الأخيرة لليوفي في دوري الأبطال أمام يونغ بويز السويسري في غياب كريستيانو رونالدو للإيقاف.

وسجل أربعة أهداف في تسع مباريات لناديه هذا الموسم وبدأ مباراتي العراق والبرازيل ضمن الدورة الرباعية الدولية في السعودية في ظل غياب ليونيل ميسي.

وسيعود رونالدو إلى معلق مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء المقبل حيث غاب عن مواجهة يونغ بويز الأخير بسبب حصوله على بطاقة حمراء ضد فالنسيا.

ويتصدر يوفنتوس الدوري المحلي بثمانية انتصارات في عدد المباريات نفسه كما انتصر في آخر مباراتين بدوري الأبطال.