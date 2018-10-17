لوكاس باكيتا لاعب وسط فلامنغو البرازيلي ينتقل إلى ميلان الإيطالي

أعلن نادي فلامنغو البرازيلي انتقال لاعب الوسط المتألق لوكاس باكيتا إلى نادي ميلان الإيطالي نهاية العام الجاري.

ولم يكشف النادي المنتمي لريو دي جانيرو تفاصيل الصفقة مقابل التخلي عن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا لكنه قال إن قيمتها تقترب من قيمة الشرط الجزائي “وستكون مجزية للغاية ماليًا للنادي”.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن اللاعب سينتقل مقابل 35 مليون يورو (40 مليون دولار).

وخاض لاعب الوسط الهجومي باكيتا، الذي تشبهه الجماهير بالبرازيلي الشهير كاكا، أول مباراة مع فلامنغو في مايو أيار من العام الماضي ولعب من وقتها 58 مباراة مع الفريق الأول.

واستدعاه منتخب البرازيل لأول مرة الشهر الماضي.

وسيبقى اللاعب في البرازيل حتى نهاية الموسم هناك في ديسمبر/ كانون الأول.