المنتخب الإيطالي ينتزع فوزًا مثيرًا على بولندا في دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

انتزع المنتخب الإيطالي فوزًا صعبًا بنتيجة 0/1، من منافسه البولندي، في المباراة التي جمعتهما، الأحد، على استاد سلاسكي الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة A3، بدوري الأمم الأوروبية.

ولم ينجح أي لاعب بزيارة الشباك، حتى الدقيقة 92، عندما أحرز هدف إيطاليا.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة توقيع كريستيانو بيراغي، بصناعة كيفين لاسانيا بعد ركلة ركنية لعبها لورينزو انسيني.

ورفع الفوز رصيد إيطاليا إلى 5 نقاط في المركز الثاني، في حين يملك المنتخب البولندي نقطتين فقط في المركز الأخير.

وتعادل المنتخبان 1/1 في مباراة الذهاب، ثم خسر المنتخب الإيطالي 0/1 أمام البرتغال في الجولة الثانية، في حين خسر كذلك المنتخب البولندي 2/3 أمام البرتغال.

كما تغلب المنتخب الروسي 2/0 على تركيا، والجبل الأسود 4/1 على ليتوانيا، في حين تعادل منتخبا صربيا ورومانيا سلبيًا، وتعادل منتخب مالطا 1/1 مع أذربيجان، وكذلك تعادل منتخب رومانيا 1/1 مع صربيا.