نجل دييغو سيميوني يكشف حقيقة رغبة والده في ضمه إلى أتلتيكو مدريد

رغم التقارير الصحفية الكثيرة التي تحدثت عن انتقال دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد لتدريب إنتر ميلان أو لاتسيو الإيطاليين إلا أن نجله جيوفاني سيميوني يتمنى أن يشاهد والده مدربًا للمنتخب الأرجنتيني ويرغب أيضًا في اللعب للنادي المدريدي.

وسجل جيوفاني هدفًا في مباراته الدولية الأولى في انتصار كبير على جواتيمالا بثلاثة أهداف الشهر الماضي، وقال للصحفيين حينها “منذ أن كنت طفلًا أبلغني والدي أنني سأكون هنا (مع المنتخب). بغض النظر عن هوية المنافس كان هناك الكثير من القلق لمشاهدة الأرجنتين في ثوبها الجديد”.

وقال جيوفاني مهاجم فيورنتينا في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”: “سأستمتع بالطبع بالانضمام إلى أتلتيكو مدريد في ظل تدريب والدي للفريق رغم عدم إتاحة الفرصة لي لتحقيق هذه الرغبة لأن والدي لم يتحدث معي مطلقًا في هذا الشأن”.

“لكن بالنسبة لي اللعب مع أتلتيكو مدريد سيكون الأفضل بالنسبة لي ووالدي لأن أتلتيكو له مكانة خاصة في قلوبنا”.

وتابع هداف فيورنتينا “أحب أن أراه مدربًا للمنتخب لكنه دائمًا يقول لي إنه ليس الوقت المناسب بعد”.