بعد أيام من بدء تدريباته مع ناديه الجديد.. كاسانو يعلن اعتزال كرة القدم

بعد أيام قليلة فقط من عودته لعالم كرة القدم وبدء التدريبات مع فريق فيرتوس إينتيلا، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، أعلن المهاجم الدولي الإيطالي السابق أنطونيو كاسانو اعتزاله اللعب نهائيًا هذه المرة.

وهذه هي المرة الثانية التي يعتزل فيها كاسانو اللعب، بعد أيام معدودة على انضمامه إلى فريق جديد، إذ سبق له أن اعتزل ثم عاد عن قراره بعد توقيعه لهيلاس فيرونا في 2017، قادمًا إليه من سمبدوريا.

وكان فريق إينتيلا أعلن عن موافقته على طلب كاسانو بالمشاركة في التدريبات مع الفريق، وبدون أي ارتباط رسمي.

وقال كاسانو، في بيان نشرته الصحافة الإيطالية، اليوم السبت: “أصدقائي الأعزاء.. حل اليوم.. اليوم الذي تقرر فيه بأن الأمر انتهى حقًا.. أشكر الرئيس (رئيس فيرتوس أنتيلا) غوتسي ولاعبي إينتيلا على الفرصة التي منحوني إياها.. أتمنى لهم الأفضل”.

وأضاف: “لكن خلال الأيام الأخيرة من التمارين، أدركت بأني لم أعد أتمتع بالذهنية التي تخولني أن أتدرب بشكل ثابت.. من أجل أن تلعب كرة القدم، تحتاج إلى الشغف والموهبة، وأهم من كل شيء إلى العزم.. وفي هذه اللحظة لدي أولويات أخرى”.

وتابع: “الآن، يبدأ النصف الثاني من حياتي.. أشعر بالفضولية والحماس لكي أثبت لنفسي قبل أي شخص آخر أن باستطاعتي القيام بأمور جيدة دون مساعدة من قدمي.. شكرًا جميعًا من كل قلبي”.

وسجل كاسانو 139 هدفًا مع 91 تمريرة حاسمة في 515 مباراة على جميع المستويات، بينها 10 في 39 مباراة خاضها مع المنتخب الإيطالي الأول.

وكان فيرونا النادي الثامن في مسيرة كاسانو، لكن يبقى روما وريال مدريد الإسباني والجاران اللدودان ميلان وإنتر أبرز محطات مسيرته، التي بدأت عام 1997 مع الفرق العمرية لباري.

وأحرز كاسانو ألقابًا عدة خلال مسيرته، فتوج بطلًا للدوري الإسباني مع ريال في 2007، وللدوري والكأس السوبر الإيطالييْن مع ميلان في 2011، فيما كان لقبه الوحيد مع روما الذي كان أبرز محطاته من حيث الأداء الفردي، الكأس السوبر في 2001.

ودافع كاسانو عن ألوان سمبدوريا مرتين، الأولى بين 2007 و2011، والثانية بين 2015 و2017، كما مر ببارما، حيث لعب من 2013 حتى 2015.