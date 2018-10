بعد أيام من بدء تدريباته مع ناديه الجديد.. كاسانو يعلن اعتزال كرة القدم

بعد أيام قليلة فقط من عودته لعالم كرة القدم وبدء التدريبات مع فريق فيرتوس إينتيلا، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، أعلن المهاجم الدولي الإيطالي السابق أنطونيو كاسانو اعتزاله اللعب نهائيًا هذه المرة.

وهذه هي المرة الثانية التي يعتزل فيها كاسانو اللعب، بعد أيام معدودة على انضمامه إلى فريق جديد، إذ سبق له أن اعتزل ثم عاد عن قراره بعد توقيعه لهيلاس فيرونا في 2017، قادمًا إليه من سمبدوريا.

وكان فريق إينتيلا أعلن عن موافقته على طلب كاسانو بالمشاركة في التدريبات مع الفريق، وبدون أي ارتباط رسمي.

وقال كاسانو، في بيان نشرته الصحافة الإيطالية، اليوم السبت: “أصدقائي الأعزاء.. حل اليوم.. اليوم الذي تقرر فيه بأن الأمر انتهى حقًا.. أشكر الرئيس (رئيس فيرتوس أنتيلا) غوتسي ولاعبي إينتيلا على الفرصة التي منحوني إياها.. أتمنى لهم الأفضل”.

وأضاف: “لكن خلال الأيام الأخيرة من التمارين، أدركت بأني لم أعد أتمتع بالذهنية التي تخولني أن أتدرب بشكل ثابت.. من أجل أن تلعب كرة القدم، تحتاج إلى الشغف والموهبة، وأهم من كل شيء إلى العزم.. وفي هذه اللحظة لدي أولويات أخرى”.

