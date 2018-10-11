سوبر كلاسيكو.. هل يرسم ديبالا بدايته الحقيقية مع التانغو في مباراة العراق ضد الأرجنتين؟

يخوض منتخب الأرجنتين، مساء الخميس، مواجهته الأولى في الدورة الرباعية الدولية أمام العراق في المملكة العربية السعودية.

وتتجه الأنظار إلى منتخب راقصي التانغو في ظل غياب النجم الأبرز ليونيل ميسي عن القائمة وخوض الدورة الرباعية أمام البرازيل والسعودية والعراق من دونه.

ويستحوذ النجم باولو ديبالا صانع ألعاب يوفنتوس الإيطالي على اهتمام الجماهير الأرجنتينية بوصفه اللاعب القادر على شغل مركز ميسي في خطة الأرجنتين.

ويسعى ديبالا لرسم نقطة بداية حقيقية لمشواره الدولي مع الأرجنتين في دورة السعودية الرباعية فهل يخطف الأضواء في غياب ميسي؟ هذا ما تستعرضه “إرم نيوز” في التقرير الآتي:

حرية ديبالا

يعني غياب ميسي حصول باولو ديبالا على حرية أكبر في التحرك داخل المستطيل الأخضر وهو ما يجعل نجم يوفنتوس الإيطالي قادرًا على وضع بصمته وتقديم ما يريد من إبداع داخل الملعب.

ويقود ديبالا المنتخب الأرجنتيني في مواجهة محتملة ضد البرازيل وهو ما يعني نقطة جديدة في مسيرته الدولية خاصة أن التألق والفوز في السوبر كلاسيكو أمام البرازيل سيرفع أسهمه لدى جماهير الأرجنتين.

لغز المونديال

كان خروج ديبالا من تشكيلة الأرجنتين في المباريات الأربع في بطولة كأس العالم الماضية في روسيا وعدم مشاركته رغم اصطحابه ضمن القائمة لغزًا محيّرًا.

وحاول البعض تفسير الأمر بأنه جاء تنفيذًا لرغبة ليونيل ميسي خاصة أن ديبالا يقوم بدوره ذاته في الملعب ومشاركته ستحد من تألق ميسي.

موسم واعد

يبدو باولو ديبالا في طريقه لموسم واعد مع يوفنتوس خاصة أن الضغوط التي حاصرته في المواسم الماضية كنجم الشباك في تشكيلة السيدة العجوز بدأت تتلاشى مع قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل ديبالا 4 أهداف في 8 مباريات في بداية موسمه الحالي مع يوفنتوس، رغم أن المدرب ماسيمو أليجري المدير الفني أبقى عليه بديلًا في بعض المباريات لغياب الجاهزية البدنية.

وأصبح ديبالا يهتم بشكل أكبر بهز الشباك وهو ما كان ينقصه، وأيضًا هي النقطة التي تجعله باستمرار مرشحًا لخلافة ليونيل ميسي وتعويضه.

وأكد محمود فايز، مساعد الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق، لـ”إرم نيوز” أن ميسي كلاعب كرة ليس له مثيل ولكن ديبالا يبدو النموذج الأقرب لقيادة الأرجنتين في غياب ميسي.

وأضاف: “ديبالا يجيد اللعب في مركز 10 وأيضًا المهاجم المتأخر كان ينقصه بالفعل اللعب الفعال على المرمى وعدم الاكتفاء باللمسات المهارية، وأعتقد أن قدوم رونالدو والمنافسة بينهما على التسجيل سيطور مستواه”.

خطة سكالوني

ستكون بطولة سوبر كلاسيكو في السعودية فرصة أكبر لديبالا لاستيعاب فكر وخطة المدير الفني الجديد ليونيل سكالوني الذي تولى المهمة خلفاً للمدرب خورخي سامباولي.

ويدرك سكالوني قدرات ديبالا جيدًا خاصة أنه درب في إيطاليا فريق أتالانتا بجانب أن خطة سكالوني تعتمد على 4-3-2-1 وهو ما يجعل ديبالا له أكثر من دور كجناح هجومي سريع أو كصانع لعب مميز من وسط الملعب أو مهاجم وهمي.