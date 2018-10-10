مكسيكي ينتحل شخصية نجم يوفنتوس ويخدع الجماهير (صور)

نجح ديونيسيو فريد رودريغيز من خداع الشعب المكسيكي ووسائل الإعلام هناك من خلال التظاهر بأنه لاعب في يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن اللاعب البالغ عمره 19 عامًا زوّر حسابه على موقع “فيسبوك” وبلغ عدد متابعيه 16 ألف متابع ووضع عدة صور له بقميص يوفنتوس الأصلي.

وزوّر فريد صورة حقيقية للبرتغالي جواو سيراو نجم أكاديمية يوفنتوس الحالي ووضع عليها وجهه ليثبت أنه فتى يوفنتوس المدلل.

وبسبب ما أشيع عنه بأنه متألق في صفوف فريق نورينو أجرى فريد العديد من المقابلات الصحفية والتلفزيونية تحدث خلالها عن تجربته مع “السيدة العجوز”.

وتنتشر جرائم الاحتيال الكروي في المكسيك لكن مع أندية محلية مثل بوماس دي أونام ولوبوس باوم بينما نشر فريد العديد من الأهداف والمباريات بداعي مشاركته فيها لكن ذلك لا يمت للواقع بأي صلة.