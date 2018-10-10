مالك نادي نابولي: ساري شخص مادي

اتهم أوريليو دي لورنتيس، مالك نادي نابولي الإيطالي، ماوريتسيو ساري، المدرب السابق للفريق، الذي انتقل هذا الموسم إلى تشيلسي الإنجليزي، بالاهتمام بالمال فقط، متوقعًا بقاء خلفه كارلو أنشيلوتي لفترة طويلة مع الفريق الجنوبي الساعي إلى لقب أول في الدوري الإيطالي لكرة القدم منذ 1990.

وقال دي لورنتييس، في تصريح لصحيفة كورييري ديلو سبورت، الأربعاء: “اعتقدت أني كنت أتعامل مع مدرب يريد البقاء مع نابولي فترة طويلة”.

وأضاف: “في مرحلة معينة، أصبحت المسألة متعلقة بالمال حصرًا، فجأة بات الحديث في وسائل الإعلام أن عقده يجب تعديله، والسؤال الذي طرحته: ما قيمة الاتفاق الذي وقعناه؟ انتقلنا بالفعل من مبلغ 700 ألف يورو (800 ألف دولار) إلى 1,5 مليون يورو”.

وتابع دي لورنتيس: “سمعته مرة يقول إنه يريد أن يصبح ثريًا بموجب عقده المقبل، صدقت تصريحاته بشأن حبه للمدينة، ثم تساءلت بعدها: ماذا لو كان يتعاطى معي على اعتبار أنني مصرف؟”.

وكان اللاعب السابق ساري قد صنع مسيرة مهنية في عالم الأعمال المصرفية، وتنقل بين كبرى المدن الأوروبية في هذا القطاع مثل لندن وزيورخ السويسرية وفرانكفورت الألمانية ولوكسمبورغ، قبل أن يعود إلى التدريب ويتولى الإشراف على نابولي في العام 2015.

وبعدما قاده الموسم الماضي للحلول وصيفًا ليوفنتوس بطل إيطاليا 7 مرات تواليًا، انتقل ساري (59 عامًا) إلى تشيلسي الإنجليزي بصفقة ناهزت قيمتها 6 ملايين يورو (6,6 مليون يورو).

وحل ساري بدلًا من مواطنه أنطونيو كونتي في تشيلسي، بينما لجأ نابولي إلى أنشيلوتي الذي سبق له تدريب أندية أوروبية بارزة مثل النادي اللندني وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ الألماني، وقاد ناديي ميلان وريال مدريد الإسباني إلى لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال دي لورنتيس الذي أنقذ نابولي من الإفلاس عام 2004: إن التعاقد مع أنشيلوتي، الذي كان دون نادٍ منذ إقالته من بايرن في خريف 2017، “كان موعدًا مدونًا في عالم كرة القدم، استغرق الأمر خمس دقائق لإبرام اتفاق، كانت المحادثات الأقصر خلال 15 عامًا من مسيرتي في كرة القدم”.

ويتخلف نابولي بفارق 6 نقاط عن يوفنتوس المتصدر في الموسم الجديد محليًا، إلا أنه يتصدر مجموعته في مسابقة دوري الأبطال.

وقال دي لورنتيس: “تجمعنا به (أنشيلوتي) علاقة إنسانية، نناقش مصالحنا المشتركة، وإذا تحدثت إليه كرة القدم، لا ينزعج”، مقدمًا مثالًا على ذلك تواصلهما قبل المباراة ضد ليفربول الإنجليزي في الجولة الثانية من دوري الأبطال، الأسبوع الماضي، والتي انتهت بفوز متأخر لنابولي (1-0).

وأوضح: “قبل المباراة مع ليفربول اتصلت به صباحًا، أبديت له بعض الآراء بلباقة، لكن أيضًا بسُلطة، رد قائلًا: “لا تقلق حضرة الرئيس، سنفوز”، متابعًا: “وقد حصل ذلك”.

وشدد مالك نابولي على أن الفريق قادر على المنافسة على اللقب المحلي هذا الموسم، رغم تخلفه بفارق 6 نقاط عن يوفنتوس بعد ثماني مراحل. وقال: “ستأتي لحظة ينكسر فيها حتى (فريق مثل) يوفنتوس”.