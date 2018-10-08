“فرانس فوتبول” تعلن عن المرشحين لجائزة ريموند كوبا (صورة)

كشفت صحيفة “فرانس فوتبول” عن 10 لاعبين صاعدين سيتنافسون على جائزة “ريموند كوبا”، المخصصة للاعبين تحت 21 عامًا، وضمت النجم الفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وجاءت قائمة الـ10 المرشحين كالآتي.

1. الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان).

2. الحارس الإيطالي جانلويجي دونادوما (ميلان).

3. الإنجليزي ترنت أليكسندر أرنولد (ليفربول).

4. الفرنسي حسام عوار (أولمبيك ليون).

5. الإيطالي باتريك كورتوني (ميلان).

6. الياباني ريتسو دوان (غرونيغن الهولندي).

7. المالي أمادو هيدارا (ريد بول سالزبورغ).

8. الهولندي جوستين كلويفرت (روما).

9. الأمريكي كريستيان بوليسيتش (بروسيا دورتموند).

1. البرازيلي رودريغو (سانتوس).