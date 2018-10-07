إنتر ميلان يواصل مسيرته القوية بالفوز على سبال في الدوري الإيطالي (فيديو)

حقق إنتر ميلان فوزًا صعبًا على مضيفه سبال 2/1، في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، ليحقق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة، والسادس تواليًا في جميع البطولات.

وتقدم الأرجنتيني ماويو إيكاردي لإنتر ميلان في الدقيقة 14 بضربة رأس فشل حارس سبال في صدها.

وأدرك ألبيرتو بالوسكي التعادل لسبال في الدقيقة 72، بمساعدة من محمد فارس.

لكن إيكاردي كان له رأي آخر، بعدما انتزع هدف الفوز في الدقيقة 78، بعدما استغل تمريرة من إيفان بيريسيتش.

ورفع الفوز رصيد إنتر ميلان إلى 16 نقطة في المركز الثالث، ويتأخر بنقطتين عن نابولي الثاني و8 نقاط عن يوفنتوس المتصدر.